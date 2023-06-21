В прокуратуре назвали предварительную причину крупного пожара в Волоколамске
МЧС: Площадь пожара в Волоколамске выросла до шести тысяч квадратов
Пожар в цехе по производству поддонов в Волоколамске. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Предварительной причиной пожара в цехе по производству поддонов в Волоколамске стало короткое замыкание. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
"По предварительной информации, причиной пожара явилось короткое замыкание", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.
По данным МЧС РФ, площадь возгорания выросла до шести тысяч квадратных метров.
Пожар в цехе по производству поддонов в Волоколамске. Видео © Telegram / МЧС России
Напомним, пожар на территории предприятия "Паллеттрейд" начался вечером 20 июня. Густой дым виден из разных районов города.