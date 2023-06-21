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20 июня, 21:28

В прокуратуре назвали предварительную причину крупного пожара в Волоколамске

МЧС: Площадь пожара в Волоколамске выросла до шести тысяч квадратов

<p>Пожар в цехе по производству поддонов в Волоколамске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mosoblproc/804" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

Пожар в цехе по производству поддонов в Волоколамске. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Предварительной причиной пожара в цехе по производству поддонов в Волоколамске стало короткое замыкание. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

"По предварительной информации, причиной пожара явилось короткое замыкание", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

По данным МЧС РФ, площадь возгорания выросла до шести тысяч квадратных метров.

Пожар в цехе по производству поддонов в Волоколамске. Видео © Telegram / МЧС России

Пожар на Новосущёвской улице в центре Москвы ликвидирован

Пожар на Новосущёвской улице в центре Москвы ликвидирован

Напомним, пожар на территории предприятия "Паллеттрейд" начался вечером 20 июня. Густой дым виден из разных районов города.

Артур Лапсаков
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