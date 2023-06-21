В прокуратуре назвали предварительную причину крупного пожара в Волоколамске

Предварительной причиной пожара в цехе по производству поддонов в Волоколамске стало короткое замыкание. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

"По предварительной информации, причиной пожара явилось короткое замыкание", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

По данным МЧС РФ, площадь возгорания выросла до шести тысяч квадратных метров.

Пожар в цехе по производству поддонов в Волоколамске. Видео © Telegram / МЧС России