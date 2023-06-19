Пожар на Новосущёвской улице в центре Москвы ликвидирован

Пожар на строительной площадке здания на Новосущёвской улице в центре Москвы удалось ликвидировать. Как рассказали Лайфу в экстренных службах, огонь потушили на площади 50 квадратных метров.

"В 22:33 пожар локализован на площади 50 кв.м. В 22:34 пожар полностью ликвидирован", — рассказали в городском управлении МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Людей, находящихся в здании, вовремя эвакуировали.