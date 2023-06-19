"Всё в дыму": Сильный пожар произошёл на стройплощадке в центре Москвы

В строящемся здании на Новосущёвской улице в центре Москвы произошёл сильный пожар. По данным Лайфа, возгорание началось на строительной площадке, где вспыхнул утеплитель.

На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, что всю близлежащую территорию заволокло едким чёрным дымом. По предварительным данным, из здания было эвакуировано шесть человек, пострадавших нет. В эти минуты на месте ЧП работают специалисты экстренных служб.