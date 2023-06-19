Регион

Уведомления отключены

19 июня, 19:32

"Всё в дыму": Сильный пожар произошёл на стройплощадке в центре Москвы

Сильный пожар произошёл на стройплощадке в центре Москвы

В строящемся здании на Новосущёвской улице в центре Москвы произошёл сильный пожар. По данным Лайфа, возгорание началось на строительной площадке, где вспыхнул утеплитель.

Сильный пожар в здании на Новосущёвской улице в Москве. Видео © LIFE

На кадрах, которые есть в распоряжении Лайфа, видно, что всю близлежащую территорию заволокло едким чёрным дымом. По предварительным данным, из здания было эвакуировано шесть человек, пострадавших нет. В эти минуты на месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

Момент возгорания Lamborghini с певцом Nikolaos в центре Москвы попал на видео

Момент возгорания Lamborghini с певцом Nikolaos в центре Москвы попал на видео

Ранее Лайф писал, что в центре Москвы произошёл пожар в многоэтажном доме на Тверском бульваре. На кадрах видно, что над зданием поднялся чёрный дым.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров