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14 июня, 15:58

Момент возгорания Lamborghini с певцом Nikolaos в центре Москвы попал на видео

Момент возгорания ярко-жёлтой Lamborghini Gallardo на Смоленском бульваре в Москве попал на видео — кадры публикует Mash. По данным телеграм-канала, внутри авто были 27-летний музыкант Николай Гришкин (Nikolaos) и его друг.

Как видно на кадрах, сначала огонь охватил колесо шикарного авто, затем пламя начало разгораться. С небольшим пожаром справились быстро — впереди ехали друзья, которые поделились огнетушителем.

Момент возгорания Lamborghini в центре Москвы. Видео © Mash

Владелец задымившейся Lamborghini рассказал Лайфу, что купил её всего несколько месяцев назад

Владелец задымившейся Lamborghini рассказал Лайфу, что купил её всего несколько месяцев назад

Напомним, ранее ярко-жёлтая Lamborghini внезапно загорелась прямо во время движения на Садовом кольце в Москве. Выяснилось, что люксовое авто проходило диагностику всего два дня назад.

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LIFE

Александра Вишнякова
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