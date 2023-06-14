Момент возгорания Lamborghini с певцом Nikolaos в центре Москвы попал на видео
Момент возгорания ярко-жёлтой Lamborghini Gallardo на Смоленском бульваре в Москве попал на видео — кадры публикует Mash. По данным телеграм-канала, внутри авто были 27-летний музыкант Николай Гришкин (Nikolaos) и его друг.
Как видно на кадрах, сначала огонь охватил колесо шикарного авто, затем пламя начало разгораться. С небольшим пожаром справились быстро — впереди ехали друзья, которые поделились огнетушителем.
Момент возгорания Lamborghini в центре Москвы. Видео © Mash
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