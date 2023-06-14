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14 июня, 15:05

Lamborghini за 15 млн загорелся на ходу в центре Москвы

Lamborghini загорелся прямо посреди Садового кольца в Москве

Люксовый автомобиль Lamborghini внезапно загорелся прямо во время движения по столичной дороге. Речь идёт о модели Gallardo, стоимость которой достигает 15 миллионов рублей. Очевидцы публикуют видео в Сети.

Lamborghini загорелась прямо посреди Садового кольца в Москве. Видео © VK / Мы живём в Москве

ЧП произошло на Садовом кольце Москвы. Ярко-жёлтая машина Lamborghini внезапно остановилась, и из её салона повалил густой чёрный дым. По словам очевидцев, водитель смог сам потушить возгорание. На место выехали экстренные службы. Причины инцидента неизвестны.

Жуткий удар и кульбит над машиной убили мотоциклиста в Москве

Жуткий удар и кульбит над машиной убили мотоциклиста в Москве

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Ступино прохожий спас 11-летнюю девочку из горящей машины. Он разбил стекло подвернувшимся под руку кирпичом и вытащил ребёнка. Никто не пострадал.

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VK / Мы живём в Москве

Татьяна Миссуми
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