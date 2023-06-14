Lamborghini за 15 млн загорелся на ходу в центре Москвы

Люксовый автомобиль Lamborghini внезапно загорелся прямо во время движения по столичной дороге. Речь идёт о модели Gallardo, стоимость которой достигает 15 миллионов рублей. Очевидцы публикуют видео в Сети.

Lamborghini загорелась прямо посреди Садового кольца в Москве. Видео © VK / Мы живём в Москве

ЧП произошло на Садовом кольце Москвы. Ярко-жёлтая машина Lamborghini внезапно остановилась, и из её салона повалил густой чёрный дым. По словам очевидцев, водитель смог сам потушить возгорание. На место выехали экстренные службы. Причины инцидента неизвестны.