Жуткий удар и кульбит над машиной убили мотоциклиста в Москве
В Москве 53-летний мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
В Москве 53-летний мужчина на мотоцикле погиб после столкновения с легковым автомобилем. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры. Ведомство опубликовало видео с моментом ДТП.
В Москве 53-летний мужчина на мотоцикле погиб после столкновения с легковушкой. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"На улице 4-й Гражданской произошло столкновение мотоцикла BMW и автомобиля KIA. По предварительной информации, водитель автомобиля при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу. 53-летний мужчина, управлявший мотоциклом, погиб на месте", — отметили правоохранители.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее в Москве подросток без прав сел за руль иномарки и чуть не убил мотоциклиста. Происшествие попало на видео.
Telegram / Прокуратура Москвы