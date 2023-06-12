Жуткий удар и кульбит над машиной убили мотоциклиста в Москве

В Москве 53-летний мужчина на мотоцикле погиб после столкновения с легковым автомобилем. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры. Ведомство опубликовало видео с моментом ДТП.

В Москве 53-летний мужчина на мотоцикле погиб после столкновения с легковушкой. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"На улице 4-й Гражданской произошло столкновение мотоцикла BMW и автомобиля KIA. По предварительной информации, водитель автомобиля при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу. 53-летний мужчина, управлявший мотоциклом, погиб на месте", — отметили правоохранители.







По факту случившегося проводится проверка.