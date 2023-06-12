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12 июня, 17:01

Жуткий удар и кульбит над машиной убили мотоциклиста в Москве

В Москве 53-летний мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой

В Москве 53-летний мужчина на мотоцикле погиб после столкновения с легковым автомобилем. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры. Ведомство опубликовало видео с моментом ДТП.

В Москве 53-летний мужчина на мотоцикле погиб после столкновения с легковушкой. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"На улице 4-й Гражданской произошло столкновение мотоцикла BMW и автомобиля KIA. По предварительной информации, водитель автомобиля при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу. 53-летний мужчина, управлявший мотоциклом, погиб на месте", — отметили правоохранители.

  • Последствия аварии в Москве, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия аварии в Москве, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия аварии в Москве, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия аварии в Москве, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия аварии в Москве, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия аварии в Москве, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Последствия аварии в Москве, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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По факту случившегося проводится проверка.

В южной части МКАД вспыхнула фура

В южной части МКАД вспыхнула фура

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Telegram / Прокуратура Москвы

Никита Осипов
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