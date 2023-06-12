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12 июня, 12:42

В южной части МКАД вспыхнула фура

Дептранс: На внутренней стороне 27-го км МКАД загорелась фура

<p>На внутренней стороне 27-го км МКАД загорелась фура. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/DtOperativno/13272" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дептранс. Оперативно</a></p>

На внутренней стороне 27-го км МКАД загорелась фура. Обложка © Telegram / Дептранс. Оперативно

На внутренней стороне 27-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) загорелась фура. Об этом заявили в пресс-службе Дептранса.

"На внутренней стороне 27-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. На данный момент для движения доступно четыре полосы. Агентство городских новостей "Москва" отмечает, что причиной возгорания стала техническая неисправность.

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Никита Осипов
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