В южной части МКАД вспыхнула фура
Дептранс: На внутренней стороне 27-го км МКАД загорелась фура
На внутренней стороне 27-го км МКАД загорелась фура. Обложка © Telegram / Дептранс. Оперативно
На внутренней стороне 27-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) загорелась фура. Об этом заявили в пресс-службе Дептранса.
"На внутренней стороне 27-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", — сказано в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется. На данный момент для движения доступно четыре полосы. Агентство городских новостей "Москва" отмечает, что причиной возгорания стала техническая неисправность.
Ранее на 85-м километре МКАД перевернулась и загорелась "газель". Лайф публиковал видео "огненного" ДТП.