В южной части МКАД вспыхнула фура

На внутренней стороне 27-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) загорелась фура. Об этом заявили в пресс-службе Дептранса.

"На внутренней стороне 27-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется. На данный момент для движения доступно четыре полосы. Агентство городских новостей "Москва" отмечает, что причиной возгорания стала техническая неисправность.