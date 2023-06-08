В Москве подросток без прав сел за руль иномарки и чуть не убил мотоциклиста

В Москве 16-летний юноша без водительских прав сел за руль иномарки и сбил 37-летнего мотоциклиста, совершив на дороге запрещённый манёвр. О произошедшем сообщает столичная прокуратура.

В Москве 16-летний юноша сбил мотоциклиста. Видео © T.me / Прокуратура Москвы

Судя по кадрам, молодой человек на Toyota Camry движется по проезжей части, а затем резко начинает поворачивать, пересекая встречную полосу движения. В этот момент по ней едет мотоцикл, который и оказывается под колёсами иномарки, не уступившей ему дорогу.

"На ул. Байкальской при повороте он совершил столкновение с мотоциклом, двигавшимся во встречном направлении. Мужчина-мотоциклист 1986 г.р. доставлен в больницу в тяжёлом состоянии", — уточнили в прокуратуре.