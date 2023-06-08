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8 июня, 16:01

В Москве подросток без прав сел за руль иномарки и чуть не убил мотоциклиста

В Москве подросток без прав сбил мотоциклиста, не пропустив его при повороте

В Москве 16-летний юноша без водительских прав сел за руль иномарки и сбил 37-летнего мотоциклиста, совершив на дороге запрещённый манёвр. О произошедшем сообщает столичная прокуратура.

В Москве 16-летний юноша сбил мотоциклиста. Видео © T.me / Прокуратура Москвы

Судя по кадрам, молодой человек на Toyota Camry движется по проезжей части, а затем резко начинает поворачивать, пересекая встречную полосу движения. В этот момент по ней едет мотоцикл, который и оказывается под колёсами иномарки, не уступившей ему дорогу.

"На ул. Байкальской при повороте он совершил столкновение с мотоциклом, двигавшимся во встречном направлении. Мужчина-мотоциклист 1986 г.р. доставлен в больницу в тяжёлом состоянии", — уточнили в прокуратуре.

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Ранее сообщалось, что 32-летняя рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в результате ДТП в Казани. Девушка вместе с молодым человеком на мотоцикле Suzuki ехали в сторону посёлка Дербышки. Им навстречу выехал Opel, водитель которого совершил поворот на АЗС через двойную сплошную и не пропустил мотоциклиста.

Обложка ©

T.me / Прокуратура Москвы

Татьяна Миссуми
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