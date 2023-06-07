В Подмосковье прохожий спас ребёнка из горящей машины
В подмосковном городе Ступино прохожий спас ребёнка из горящей машины. Видео инцидента публикует телеграм-канал SHOT.
Спасение девочки из горящей машины в Ступине. Видео © SHOT
По его данным, на улице Чайковского загорелась легковушка. Внутри сидела 11-летняя девочка, которую закрыли в салоне. Местный житель — Алексей Юдаев — быстро сориентировался, нашёл кирпич и разбил заднее стекло. После этого мужчина вытащил девочку, с ней всё в порядке. Почему ребёнок был внутри запертой машины, как начался пожар и где были взрослые, разбирается полиция.
Ранее сообщалось, что в США подросток спас школьный автобус с 60 детьми, когда водителю стало плохо. Минуту "славы" 13-летнего героя сняла камера видеонаблюдения, установленная в салоне.