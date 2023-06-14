Владелец задымившейся Lamborghini рассказал Лайфу, что купил её всего несколько месяцев назад
Загоревшаяся в центре Москвы Lamborghini проходила диагностику два дня назад
Lamborghini, загоревшаяся в центре Москвы, проходила диагностику всего два дня назад. Об этом Лайфу рассказал сам водитель машины. Он добавил, что купил люксовое авто 2004 года выпуска несколько месяцев назад.
Водитель Lamborghini, загоревшейся в центре Москвы, рассказал Лайфу о происшествии. Видео © LIFE
По словам владельца машины, "ламба" начала неожиданно гореть сама по себе, аварий и столкновений перед этим не было.
Напомним, ранее ярко-жёлтая Lamborghini внезапно загорелась прямо во время движения на Садовом кольце в Москве. Речь идёт о модели Gallardo, стоимость которой достигает 15 миллионов рублей.
LIFE