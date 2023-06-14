Владелец задымившейся Lamborghini рассказал Лайфу, что купил её всего несколько месяцев назад

Lamborghini, загоревшаяся в центре Москвы, проходила диагностику всего два дня назад. Об этом Лайфу рассказал сам водитель машины. Он добавил, что купил люксовое авто 2004 года выпуска несколько месяцев назад.

Водитель Lamborghini, загоревшейся в центре Москвы, рассказал Лайфу о происшествии. Видео © LIFE

По словам владельца машины, "ламба" начала неожиданно гореть сама по себе, аварий и столкновений перед этим не было.