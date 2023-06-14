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14 июня, 15:29

Владелец задымившейся Lamborghini рассказал Лайфу, что купил её всего несколько месяцев назад

Загоревшаяся в центре Москвы Lamborghini проходила диагностику два дня назад

Lamborghini, загоревшаяся в центре Москвы, проходила диагностику всего два дня назад. Об этом Лайфу рассказал сам водитель машины. Он добавил, что купил люксовое авто 2004 года выпуска несколько месяцев назад.

Водитель Lamborghini, загоревшейся в центре Москвы, рассказал Лайфу о происшествии. Видео © LIFE

По словам владельца машины, "ламба" начала неожиданно гореть сама по себе, аварий и столкновений перед этим не было.

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Напомним, ранее ярко-жёлтая Lamborghini внезапно загорелась прямо во время движения на Садовом кольце в Москве. Речь идёт о модели Gallardo, стоимость которой достигает 15 миллионов рублей.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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