Крупный пожар произошёл на территории предприятия в Волоколамске

На территории предприятия "ПаллетТрейд" в подмосковном Волоколамске случился крупный пожар, густой дым виден из разных районов города. Об этом сообщает SHOT .

Ранее Лайф рассказывал о взрыве и пожаре на территории порохового завода в городе Котовске Тамбовской области. Погибли пять человек. Как заверил глава региона Максим Егоров, это не теракт, причиной ЧП стал человеческий фактор.