Крупный пожар произошёл на территории предприятия в Волоколамске
На территории предприятия "ПаллетТрейд" в подмосковном Волоколамске случился крупный пожар, густой дым виден из разных районов города. Об этом сообщает SHOT.
Крупный пожар на территории предприятия "Паллеттрейд" в Волоколамске. Видео © Telegram / SHOT
Сейчас площадь возгорания устанавливается, предварительно, горят деревянные поддоны. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве и пожаре на территории порохового завода в городе Котовске Тамбовской области. Погибли пять человек. Как заверил глава региона Максим Егоров, это не теракт, причиной ЧП стал человеческий фактор.
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