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20 июня, 20:27

Крупный пожар произошёл на территории предприятия в Волоколамске

На территории предприятия "ПаллетТрейд" в подмосковном Волоколамске случился крупный пожар, густой дым виден из разных районов города. Об этом сообщает SHOT.

Крупный пожар на территории предприятия "Паллеттрейд" в Волоколамске. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас площадь возгорания устанавливается, предварительно, горят деревянные поддоны. Информации о пострадавших не поступало.

В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами

Ранее Лайф рассказывал о взрыве и пожаре на территории порохового завода в городе Котовске Тамбовской области. Погибли пять человек. Как заверил глава региона Максим Егоров, это не теракт, причиной ЧП стал человеческий фактор.

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SHOT

Лариса Сафронова
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