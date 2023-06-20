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20 июня, 05:39

В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами

Пожар на складе в Ярославле локализован на площади 2,5 тысячи кв. метров

Складское помещение с лакокрасочными материалами загорелось в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области.

  • МЧС прибыли тушить пожар на складе. Фото © ГУ МЧС России по Ярославской области
    МЧС прибыли тушить пожар на складе. Фото © ГУ МЧС России по Ярославской области
  • Пожар на складе. Обложка © ГУ МЧС России по Ярославской области
    Пожар на складе. Обложка © ГУ МЧС России по Ярославской области

МЧС прибыли тушить пожар на складе. Фото © ГУ МЧС России по Ярославской области

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"В 05:40 поступило сообщение о загорании в складском помещении по адресу: город Ярославль, проспект Октября, 78, строение 5. Задействовано 15 единиц техники, 36 человек личного состава", — говорится в сообщении.

Для тушения пожара были задействованы 25 единиц техники и 75 человек личного состава. Усилиями спасателей в 6:52 ранг пожара понижен до №2. В 7:36 возгорание удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

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Обложка ©

ГУ МЧС России по Ярославской области

Николь Вербер
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