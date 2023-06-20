В Ярославле загорелся склад с лакокрасочными материалами

Складское помещение с лакокрасочными материалами загорелось в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ярославской области.





"В 05:40 поступило сообщение о загорании в складском помещении по адресу: город Ярославль, проспект Октября, 78, строение 5. Задействовано 15 единиц техники, 36 человек личного состава", — говорится в сообщении.

Для тушения пожара были задействованы 25 единиц техники и 75 человек личного состава. Усилиями спасателей в 6:52 ранг пожара понижен до №2. В 7:36 возгорание удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров.