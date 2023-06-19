В Германии загорелся крупнейший парк аттракционов "Европа-парк"

В городе Руст на юго-западе Германии загорелся популярный у туристов парк аттракционов "Европа-парк". Очевидцы публикуют в соцсетях эпичные кадры с места пожара.

Как сообщает местный телеканал N-TV, с территории парка эвакуировано более 25 тысяч посетителей. По словам очевидцев, пожар начался в районе испанского сектора на аттракционе "Волшебный мир бриллиантов". В настоящее время огонь удалось взять под контроль. Известно, что при тушении пострадали двое спасателей. Причины возгорания неизвестны.