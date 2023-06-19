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19 июня, 18:21

В Германии загорелся крупнейший парк аттракционов "Европа-парк"

В городе Руст на юго-западе Германии загорелся популярный у туристов парк аттракционов "Европа-парк". Очевидцы публикуют в соцсетях эпичные кадры с места пожара.

Кадры с места пожара в крупнейшем парке аттракционов в Германии. Видео © Twitter / actureact_ / sudistien / DucatiAxel / paulstar85

Как сообщает местный телеканал N-TV, с территории парка эвакуировано более 25 тысяч посетителей. По словам очевидцев, пожар начался в районе испанского сектора на аттракционе "Волшебный мир бриллиантов". В настоящее время огонь удалось взять под контроль. Известно, что при тушении пострадали двое спасателей. Причины возгорания неизвестны.

"Европа-парк" является вторым после парижского Диснейленда крупнейшим парком развлечений в Европе.

Посетители в плавках и купальниках бежали из горящего ТЦ в Видном

Посетители в плавках и купальниках бежали из горящего ТЦ в Видном

Ранее Лайф сообщал, что пожар случился в элитном ЖК в центре Белгорода. Жильцов из горящего дома на Свято-Троицком бульваре эвакуировали на безопасное расстояние. Позднее огонь потушили. Губернатор области Вячеслав Гладков рассказал о подробностях пожара.

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Кадр из видео Twitter / actureact_ / sudistien / DucatiAxel / paulstar85

Наталья Исакова
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