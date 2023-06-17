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17 июня, 16:09

Посетители в плавках и купальниках бежали из горящего ТЦ в Видном

Пожар произошёл в ТЦ "Галерея 9–18" в Видном

В Видном загорелся ТЦ "Галерея 9–18". На кадрах, снятых очевидцами, видно, что столб чёрного дыма валит изнутри здания, из которого массово выбегают люди. Как журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, возгорание произошло на подземной парковке ТЦ.

Кадры с места пожара в ТЦ "Галерея 9–18" в Видном. Видео © Telegram / ДТП ЧП Москва и МО

"Загорелся автомобиль, из-за чего произошло сильное задымление. Ликвидировали открытое горение", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что внутри торгового комплекса находится центр водных развлечений, поэтому многие посетители самостоятельно эвакуировались в плавках и купальниках. Информация о пострадавших пока не поступала.

Сгоревший на парковке автомобиль. Фото © Telegram / Видное 24

Сгоревший на парковке автомобиль. Фото © Telegram / Видное 24

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Кадр из видео Telegram / ДТП ЧП Москва и МО

Наталья Исакова
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