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17 июня, 02:06

Стала известная причина пожара на крыше элитного белгородского ЖК

Мэр Белгорода: Пожар в ЖК произошёл из-за нарушения безопасности при работах

<p>Крыша ЖК "Славянский" в Белгороде после пожара. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/v_v_demidov/1197?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Демидов</a></p>

Крыша ЖК "Славянский" в Белгороде после пожара. Обложка © Telegram / Демидов

Предварительная причина пожара на крыше ЖК "Славянский" в центре Белгорода — нарушение правил безопасности при производстве работ. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

"Пожар в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Предварительная версия — нарушение правил безопасности при производстве работ. К ремонту техэтажа приступим в короткие сроки",написал Демидов в телеграм-канале.

Гладков: Пожар на крыше элитного ЖК в центре Белгорода потушен

Гладков: Пожар на крыше элитного ЖК в центре Белгорода потушен

Мэр отметил, что огонь не затронул квартиры, по предварительной информации, повреждений в них нет. Пострадало техническое помещение. Всем жителям дома предложено временное проживание в гостинице.

Напомним, пожар в элитном ЖК в центре Белгорода начался вечером 16 июня. Жильцов из горящего дома на Свято-Троицком бульваре эвакуировали на безопасное расстояние.

Юлия Коновалова
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