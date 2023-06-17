Стала известная причина пожара на крыше элитного белгородского ЖК
Мэр Белгорода: Пожар в ЖК произошёл из-за нарушения безопасности при работах
Крыша ЖК "Славянский" в Белгороде после пожара. Обложка © Telegram / Демидов
Предварительная причина пожара на крыше ЖК "Славянский" в центре Белгорода — нарушение правил безопасности при производстве работ. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
"Пожар в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Предварительная версия — нарушение правил безопасности при производстве работ. К ремонту техэтажа приступим в короткие сроки", — написал Демидов в телеграм-канале.
Мэр отметил, что огонь не затронул квартиры, по предварительной информации, повреждений в них нет. Пострадало техническое помещение. Всем жителям дома предложено временное проживание в гостинице.
Напомним, пожар в элитном ЖК в центре Белгорода начался вечером 16 июня. Жильцов из горящего дома на Свято-Троицком бульваре эвакуировали на безопасное расстояние.