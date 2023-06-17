Стала известная причина пожара на крыше элитного белгородского ЖК

Предварительная причина пожара на крыше ЖК "Славянский" в центре Белгорода — нарушение правил безопасности при производстве работ. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

"Пожар в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Предварительная версия — нарушение правил безопасности при производстве работ. К ремонту техэтажа приступим в короткие сроки", — написал Демидов в телеграм-канале.

Мэр отметил, что огонь не затронул квартиры, по предварительной информации, повреждений в них нет. Пострадало техническое помещение. Всем жителям дома предложено временное проживание в гостинице.