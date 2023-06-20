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20 июня, 20:17

СК: Число погибших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти

Число жертв в результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе увеличилось до пяти. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, один из рабочих скончался в больнице.

"Пятый рабочий умер в больнице", — говорится в сообщении.

Раскрыта причина взрыва на Тамбовском пороховом заводе с 4 погибшими и 8 ранеными

Раскрыта причина взрыва на Тамбовском пороховом заводе с 4 погибшими и 8 ранеными

Напомним, взрыв и пожар на территории порохового завода произошли в городе Котовске Тамбовской области. Несмотря на то что площадь возгорания составила всего один квадратный метр, погибло четыре человека. Причиной ЧП стал человеческий фактор, это не теракт, заверил глава региона Максим Егоров. По словам губернатора, работникам завода и жителям соседних населённых пунктов ничто не угрожает.

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СУ СК РФ по Тамбовской области

Юлия Коновалова
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