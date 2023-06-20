Раскрыта причина взрыва на Тамбовском пороховом заводе с 4 погибшими и 8 ранеными

Взрыв и последовавший за ним пожар на Тамбовском пороховом заводе в Котовске случились при проведении монтажных работ сторонней подрядной организацией. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в результате ЧП четыре человека погибли и восемь были ранены.

"Взрыв произошёл при проведении работ по монтажу и обвязке чанов горячей промывки пироксилина сторонней подрядной организацией. В результате пострадало 12 человек, четверо из них скончались. Пострадавшие, среди которых один работник ФКП "Тамбовский пороховой завод", а остальные — работники подрядных организаций, доставлены в медучреждение, им оказывается помощь", — уточнил представитель завода и добавил, что в точных обстоятельствах ещё предстоит разобраться.

Там добавили, что, по предварительной версии, "имел место человеческий фактор". Предприятие также выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших.