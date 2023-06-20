Четыре человека погибли при взрыве и пожаре на Тамбовском пороховом заводе

В Тамбовской области начался пожар на территории порохового завода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным SHOT, в результате ЧП погибли четыре человека в третьем цехе предприятия.

"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется", — говорится в заявлении ведомства.

Сообщение о взрыве поступило на пульт дежурного в 14:10. Через семь минут открытое горение удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила один квадратный метр, повреждено остекление здания.