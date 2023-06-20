Четыре человека погибли при взрыве и пожаре на Тамбовском пороховом заводе
В Тамбовской области начался пожар на территории порохового завода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным SHOT, в результате ЧП погибли четыре человека в третьем цехе предприятия.
"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется", — говорится в заявлении ведомства.
Сообщение о взрыве поступило на пульт дежурного в 14:10. Через семь минут открытое горение удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила один квадратный метр, повреждено остекление здания.
Ранее Лайф писал, что складское помещение с лакокрасочными материалами загорелось сегодня в Ярославле. Для тушения пожара были задействованы 25 единиц техники и 75 человек личного состава. Возгорание удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
ТАСС / Бизнес Online / Белкин Алексей