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20 июня, 12:17

Четыре человека погибли при взрыве и пожаре на Тамбовском пороховом заводе

В Тамбовской области начался пожар на территории порохового завода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным SHOT, в результате ЧП погибли четыре человека в третьем цехе предприятия.

"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется", — говорится в заявлении ведомства.

Сообщение о взрыве поступило на пульт дежурного в 14:10. Через семь минут открытое горение удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила один квадратный метр, повреждено остекление здания.

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Ранее Лайф писал, что складское помещение с лакокрасочными материалами загорелось сегодня в Ярославле. Для тушения пожара были задействованы 25 единиц техники и 75 человек личного состава. Возгорание удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Обложка ©

ТАСС / Бизнес Online / Белкин Алексей

Татьяна Миссуми
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