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20 июня, 06:27

В Москве загорелась многоэтажка, в которую в мае врезался украинский дрон

В поселении Московский (Новая Москва) горит квартира на 21-м этаже дома по улице Атласова. Как пишет SHOT, спасатели локализовали огонь на площади в 40 квадратных метров.

Пожар в доме на улице Атласова в Новой Москве. Видео © SHOT

По словам хозяйки полыхающей квартиры, причиной возгорания стала свеча, а сама она в тот момент находилась в душе. Огнеборцы эвакуировали хозяйку и двух её соседей. Примечательно, что именно в этот дом 30 мая врезался один из атаковавших столицу украинских беспилотников.

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Лайф писал о пожаре на складе лакокрасочных материалов в Ярославле. Его удалось локализовать на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, в тушении были задействованы 25 единиц техники и 75 человек личного состава.

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ТАСС / Смольников Виталий

Матвей Константинов
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