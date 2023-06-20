В Москве загорелась многоэтажка, в которую в мае врезался украинский дрон

В поселении Московский (Новая Москва) горит квартира на 21-м этаже дома по улице Атласова. Как пишет SHOT, спасатели локализовали огонь на площади в 40 квадратных метров.

Пожар в доме на улице Атласова в Новой Москве. Видео © SHOT

По словам хозяйки полыхающей квартиры, причиной возгорания стала свеча, а сама она в тот момент находилась в душе. Огнеборцы эвакуировали хозяйку и двух её соседей. Примечательно, что именно в этот дом 30 мая врезался один из атаковавших столицу украинских беспилотников.