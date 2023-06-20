В Москве загорелась многоэтажка, в которую в мае врезался украинский дрон
В поселении Московский (Новая Москва) горит квартира на 21-м этаже дома по улице Атласова. Как пишет SHOT, спасатели локализовали огонь на площади в 40 квадратных метров.
Пожар в доме на улице Атласова в Новой Москве. Видео © SHOT
По словам хозяйки полыхающей квартиры, причиной возгорания стала свеча, а сама она в тот момент находилась в душе. Огнеборцы эвакуировали хозяйку и двух её соседей. Примечательно, что именно в этот дом 30 мая врезался один из атаковавших столицу украинских беспилотников.
Лайф писал о пожаре на складе лакокрасочных материалов в Ярославле. Его удалось локализовать на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, в тушении были задействованы 25 единиц техники и 75 человек личного состава.
ТАСС / Смольников Виталий