Губернатор заявил, что взрыв на Тамбовском пороховом заводе — это не теракт

Причиной взрыва и пожара на территории порохового завода в Тамбовской области стал человеческий фактор, это не теракт, заверил глава региона Максим Егоров.

"Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю: это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, работникам завода и жителям соседних населённых пунктов ничего не угрожает. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.