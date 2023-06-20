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20 июня, 12:40

Губернатор заявил, что взрыв на Тамбовском пороховом заводе — это не теракт

Причиной взрыва и пожара на территории порохового завода в Тамбовской области стал человеческий фактор, это не теракт, заверил глава региона Максим Егоров.

"Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю: это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, работникам завода и жителям соседних населённых пунктов ничего не угрожает. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.

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Напомним, что в результате ЧП погибло четыре человека в третьем цехе предприятия. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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