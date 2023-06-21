Регион

Уведомления отключены

21 июня, 08:11

В России могут ввести уголовную ответственность за поджог леса

Путин не исключил введения уголовной ответственности за намеренный поджог леса

В России могут ввести уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и леса вне зависимости от ущерба. Такой вопрос президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть правительству.

"Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и/или лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба", — говорится в списке поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина в мае.

Рассмотреть соответствующую возможность правительство должно до 1 августа.

Путин обсудил с Совбезом развитие инфраструктуры и борьбу с пожарами и паводками

Путин обсудил с Совбезом развитие инфраструктуры и борьбу с пожарами и паводками

А ранее президент поручил членам кабмина обеспечить восстановление пострадавшего от пожара жилья в уральском посёлке Сосьва до начала отопительного сезона. Вместе с тем глава государства призвал подумать над тем, что можно сделать для детей из регионов, пострадавших от огня, и как обеспечить им летний отдых.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Правительство РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров