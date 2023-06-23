Крупный пожар в общежитии Первоуральска локализован

Крупный пожар, вспыхнувший в одном из общежитий города Первоуральска Свердловской области, локализован. На проспекте Ильича произошло возгорание на площади 450 квадратных метров.

"В 23:47 (21:47 мск) пожарные локализовали пожар на ул. Ильича в г. Первоуральске", — говорится в сообщении ведомства.

Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения. Как сообщили пожарные, эвакуированы 53 человека, в том числе девять детей. Ещё 12 человек, в том числе четыре ребёнка, спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало.