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23 июня, 20:53

Крупный пожар в общежитии Первоуральска локализован

МЧС: Крупный пожар в общежитии Первоуральска локализован

Крупный пожар, вспыхнувший в одном из общежитий города Первоуральска Свердловской области, локализован. На проспекте Ильича произошло возгорание на площади 450 квадратных метров.

"В 23:47 (21:47 мск) пожарные локализовали пожар на ул. Ильича в г. Первоуральске", — говорится в сообщении ведомства.

Для жителей пострадавшего от огня дома готовится пункт временного размещения. Как сообщили пожарные, эвакуированы 53 человека, в том числе девять детей. Ещё 12 человек, в том числе четыре ребёнка, спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало.

В Первоуральске вспыхнул крупный пожар в общежитии

В Первоуральске вспыхнул крупный пожар в общежитии

Ранее сообщалось, что серьёзный пожар произошёл на территории рынка "Классик" в посёлке Янтарный Ростовской области. По данным регионального управления МЧС РФ, загорелся склад с посудой и техникой. Никто не пострадал.

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t.me / МЧС Свердловск

Арина Родионова
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