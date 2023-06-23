В Первоуральске вспыхнул крупный пожар в общежитии

В городе Первоуральске Свердловской области произошёл крупный пожар в общежитии. Как сообщает SHOT, в настоящий момент крыша полыхает почти по всей площади здания.

Кадры с пожара в общежитии в Первоуральске. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на проспекте Ильича. О пострадавших, как и о причинах пожара, пока не сообщается. На месте работают сотрудники экстренных служб.