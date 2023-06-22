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22 июня, 12:51

Вертолёты и дым до небес: Лайф снял устрашающий пожар на мусоросжигательном заводе в Москве

В Москве горит мусоросжигательный завод на площади почти в тысячу квадратов

На юге Москвы возник пожар на территории мусоросжигательного завода, огонь уже охватил почти 900 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ. Лайф публикует кадры с места ЧП.

В Москве возник пожар на территории мусоросжигательного завода. Видео © LIFE

"По предварительной информации, возгорание произошло на территории мусоросортировочного комплекса. В настоящее время идёт тушение пожара", — уточнили в ведомстве.

На кадрах видно, что к ликвидации возгорания привлечена авиация. К заводу подлетают вертолёты спецслужб и производят сброс воды. Дым продолжает подниматься, видны языки пламени. Причины произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших не сообщалась.

Четыре человека погибли при взрыве и пожаре на Тамбовском пороховом заводе

Четыре человека погибли при взрыве и пожаре на Тамбовском пороховом заводе

Ранее сообщалось, что серьёзный пожар произошёл на территории рынка "Классик" в посёлке Янтарный Ростовской области. По данным регионального управления МЧС РФ, загорелся склад с посудой и техникой. Никто не пострадал.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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