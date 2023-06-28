В Подмосковье девочка выпала из окна многоэтажки из-за шума соседской швейной машинки

Десятиклассница в подмосковных Люберцах попыталась на балконе спастись от раздражающего звука работающей швейной машинки из квартиры над её комнатой на пятом этаже и едва не погибла. 15-летнюю девочку нашли под окнами многоэтажки, сообщает SHOT.

ЧП произошло накануне. Школьницу нашли очевидцы и вызвали медиков. С переломом позвоночника потерпевшую доставили в больницу. Всё это время мать подростка была на кухне и готовила обед. Когда она зашла в комнату, то с балкона увидела происходящее.

Отец школьницы рассказал, что дочь давно жалуется на постоянный шум в комнате из-за соседки-портнихи. Семья благополучная, конфликтов с родителями у ребёнка не было. Сейчас жизни девочки ничто не угрожает.