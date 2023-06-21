Два подростка выпали из окна пятого этажа жилого дома в Саратове

В Ленинском районе Саратова при невыясненных обстоятельствах два подростка упали с пятого этажа жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительной информации, в ночное время 21 июня 2023 года из окна квартиры на пятом этаже дома № 3а по улице Гвардейской Саратова выпали два подростка. Пострадавшие госпитализированы", — говорится в заявлении.

Состояние несовершеннолетних не уточняется. Прокуратура организовала проверку. Предстоит установить причины и условия ЧП.