Регион

Уведомления отключены

21 июня, 07:28

Два подростка выпали из окна пятого этажа жилого дома в Саратове

<p>Два подростка выпали из окна в Саратове. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sarprok/9204?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Саратовской области</a></p>

Два подростка выпали из окна в Саратове. Обложка © t.me / Прокуратура Саратовской области

В Ленинском районе Саратова при невыясненных обстоятельствах два подростка упали с пятого этажа жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительной информации, в ночное время 21 июня 2023 года из окна квартиры на пятом этаже дома № 3а по улице Гвардейской Саратова выпали два подростка. Пострадавшие госпитализированы", говорится в заявлении.

Состояние несовершеннолетних не уточняется. Прокуратура организовала проверку. Предстоит установить причины и условия ЧП.

На Ставрополье семиклассница выпала из окна после ссоры с матерью из-за уборки

На Ставрополье семиклассница выпала из окна после ссоры с матерью из-за уборки

Ранее сообщалось, что в Москве мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже. Мама малыша не заметила, как он опёрся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Пострадавшего госпитализировали.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров