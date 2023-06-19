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19 июня, 18:05

На северо-востоке Москвы маленький мальчик выпал из окна

<p>Кадры с места происшествия, где выпал из окна маленький мальчик. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2263" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Кадры с места происшествия, где выпал из окна маленький мальчик. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошёл на 1-й Напрудной улице на северо-востоке столицы. Как рассказали в ведомстве, мама малыша не заметила, как он опёрся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате мальчик выпал с третьего этажа. На место происшествия немедленно прибыли медики скорой помощи, которые увезли пострадавшего в больницу. По факту случившегося организована проверка.

"Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге 13-летняя школьница выпала из окна десятого этажа и каким-то чудом выжила. Случилось это в многоэтажке, расположенной на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе города.

Наталья Исакова
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