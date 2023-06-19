На северо-востоке Москвы маленький мальчик выпал из окна

В Москве мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошёл на 1-й Напрудной улице на северо-востоке столицы. Как рассказали в ведомстве, мама малыша не заметила, как он опёрся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате мальчик выпал с третьего этажа. На место происшествия немедленно прибыли медики скорой помощи, которые увезли пострадавшего в больницу. По факту случившегося организована проверка.

"Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — говорится в сообщении.