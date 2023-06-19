В Москве беременная выпрыгнула с шестого этажа, потому что опаздывала на работу

На северо-востоке Москвы 23-летняя беременная выпрыгнула из окна шестого этажа, потому что боялась опоздать на работу. Как сообщает SHOT, девушка приземлилась на козырёк подъезда и выжила.

Девушку увезли в больницу с сотрясением мозга и ушибом позвоночника. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в минувшую субботу, 17 июня, на улице Изумрудной в Лосиноостровском районе столицы. В тот день будущая мама, находясь в гостях у брата, решила вздремнуть перед ночной сменой, но немного проспала. Девушка стала сильно нервничать из-за того, что теперь опаздывает на работу. В связи с этим она ничего лучше не придумала, как выйти через окно.

Приехавшие медики увезли беременную в больницу с сотрясением мозга и ушибом. Сейчас её здоровью и малышу в утробе ничего не угрожает. Известно, что пострадавшая — гражданка Киргизии, сейчас она находится на шестом месяце беременности, в РФ у неё регистрации нет. В настоящее время в ситуации разбираются полицейские, в частности, тщательно проверяется брат девушки.