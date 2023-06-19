Регион

Уведомления отключены

19 июня, 10:55

В Москве беременная выпрыгнула с шестого этажа, потому что опаздывала на работу

На северо-востоке Москвы 23-летняя беременная выпрыгнула из окна шестого этажа, потому что боялась опоздать на работу. Как сообщает SHOT, девушка приземлилась на козырёк подъезда и выжила.

Девушку увезли в больницу с сотрясением мозга и ушибом позвоночника. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл в минувшую субботу, 17 июня, на улице Изумрудной в Лосиноостровском районе столицы. В тот день будущая мама, находясь в гостях у брата, решила вздремнуть перед ночной сменой, но немного проспала. Девушка стала сильно нервничать из-за того, что теперь опаздывает на работу. В связи с этим она ничего лучше не придумала, как выйти через окно.

Приехавшие медики увезли беременную в больницу с сотрясением мозга и ушибом. Сейчас её здоровью и малышу в утробе ничего не угрожает. Известно, что пострадавшая — гражданка Киргизии, сейчас она находится на шестом месяце беременности, в РФ у неё регистрации нет. В настоящее время в ситуации разбираются полицейские, в частности, тщательно проверяется брат девушки.

На Ставрополье семиклассница выпала из окна после ссоры с матерью из-за уборки

На Ставрополье семиклассница выпала из окна после ссоры с матерью из-за уборки

Ранее Лайф писал, что в Петербурге 13-летняя школьница выпала из окна десятого этажа и каким-то чудом выжила. Случилось это в многоэтажке, расположенной на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе города.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров