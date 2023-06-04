В Санкт-Петербурге шестиклассница выпала с балкона десятого этажа и выжила

В Петербурге школьница выпала из окна десятого этажа и каким-то чудом выжила. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, всё произошло в многоэтажке, расположенной на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе города. 13-летняя девочка-подросток выпала не из своей квартиры, а с переходного балкона. Причины инцидента пока не известны. Школьница живёт с мамой-инвалидом.

На помощь упавшей шестикласснице бросились прохожие, которые и вызвали скорую. В крайне тяжёлом состоянии её увезли в детскую городскую больницу № 2. Врачи диагностировали у девочки открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, перелом левой височной кости, небольшую контузию, перелом таза и позвоночника, ушиб левого лёгкого и другие травмы.