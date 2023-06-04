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4 июня, 10:28

В Санкт-Петербурге шестиклассница выпала с балкона десятого этажа и выжила

В Петербурге школьница выпала из окна десятого этажа и каким-то чудом выжила. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, всё произошло в многоэтажке, расположенной на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе города. 13-летняя девочка-подросток выпала не из своей квартиры, а с переходного балкона. Причины инцидента пока не известны. Школьница живёт с мамой-инвалидом.

На помощь упавшей шестикласснице бросились прохожие, которые и вызвали скорую. В крайне тяжёлом состоянии её увезли в детскую городскую больницу № 2. Врачи диагностировали у девочки открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, перелом левой височной кости, небольшую контузию, перелом таза и позвоночника, ушиб левого лёгкого и другие травмы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске мужчина с открытым зонтом выпал с восьмого этажа и выжил. Перед падением "фанат Мэри Поппинс" вёл себя неадекватно, испражнялся на проходивших под окнами людей и швырял в них различные вещи, например мусор и табуретку.

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Freepik

Николь Вербер
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