В Твери трёхлетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа, пока была дома одна
В Твери трёхлетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа
Дом, в котором живёт пострадавшая девочка, выпавшая из окна четвёртого этажа. Обложка © t.me / Прокуратура Тверской области
В Твери трёхлетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа жилого дома по улице Склизкова. Как сообщает прокуратура Тверской области, малышка в тот злополучный момент находилась одна дома.
"Девочка госпитализирована в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — пишет пресс-служба ведомства.
В произошедшем разбираются правоохранители. В результате проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.
Ранее в Москве из окна квартиры на восьмом этаже выпала двухлетняя девочка, от полученных травм она погибла на месте. В момент трагедии дома находился её отец.