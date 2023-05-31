В Твери трёхлетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа, пока была дома одна

В Твери трёхлетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа жилого дома по улице Склизкова. Как сообщает прокуратура Тверской области, малышка в тот злополучный момент находилась одна дома.

"Девочка госпитализирована в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — пишет пресс-служба ведомства.

В произошедшем разбираются правоохранители. В результате проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

