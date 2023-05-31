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31 мая, 20:57

В Твери трёхлетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа, пока была дома одна

В Твери трёхлетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа

<p>Дом, в котором живёт пострадавшая девочка, выпавшая из окна четвёртого этажа. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/prokuraturatverskoioblasti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Тверской области</a></p>

Дом, в котором живёт пострадавшая девочка, выпавшая из окна четвёртого этажа. Обложка © t.me / Прокуратура Тверской области

В Твери трёхлетняя девочка выпала из окна четвёртого этажа жилого дома по улице Склизкова. Как сообщает прокуратура Тверской области, малышка в тот злополучный момент находилась одна дома.

"Девочка госпитализирована в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая медицинская помощь", — пишет пресс-служба ведомства.

В произошедшем разбираются правоохранители. В результате проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

В Волжском упавший с третьего этажа ребёнок до утра пролежал в снегу, пока мать гуляла

В Волжском упавший с третьего этажа ребёнок до утра пролежал в снегу, пока мать гуляла

Ранее в Москве из окна квартиры на восьмом этаже выпала двухлетняя девочка, от полученных травм она погибла на месте. В момент трагедии дома находился её отец.

Анатолий Симоненко
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