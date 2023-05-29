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29 мая, 09:48

Двухлетняя девочка погибла, выпав из окна восьмого этажа в Москве

<p>Место, откуда выпал и разбился ребёнок. Обложка © LIFE</p>

Место, откуда выпал и разбился ребёнок. Обложка © LIFE

В Москве из окна квартиры на восьмом этаже выпала двухлетняя девочка, от полученных травм она погибла на месте. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, в момент трагедии дома находился её отец.

Квартира, из окна которой выпал и разбился ребёнок. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Из окна квартиры 8-го этажа жилого дома на ул. 2-я Песчаная выпал малолетний ребёнок. Девочка 2020 г.р. погибла на месте от полученных при падении с высоты травм. В момент инцидента в квартире находился отец ребёнка", говорится в опубликованном сообщении.

  • Место падения ребёнка. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
    Место падения ребёнка. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
  • Дом, из окна которого выпал и разбился ребёнок. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
    Дом, из окна которого выпал и разбился ребёнок. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место падения ребёнка. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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Ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Начата проверка, по результатам которой исполнению родителями своих обязанностей будет дана оценка.

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерове

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерове

Лайф рассказывал, как в Ачинске Красноярского края четырёхлетний мальчик выпал из окна, пока его родители спали. Ребёнок госпитализирован, проводится проверка.

Матвей Константинов
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