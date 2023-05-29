Двухлетняя девочка погибла, выпав из окна восьмого этажа в Москве
Место, откуда выпал и разбился ребёнок. Обложка © LIFE
В Москве из окна квартиры на восьмом этаже выпала двухлетняя девочка, от полученных травм она погибла на месте. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, в момент трагедии дома находился её отец.
Квартира, из окна которой выпал и разбился ребёнок. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"Из окна квартиры 8-го этажа жилого дома на ул. 2-я Песчаная выпал малолетний ребёнок. Девочка 2020 г.р. погибла на месте от полученных при падении с высоты травм. В момент инцидента в квартире находился отец ребёнка", — говорится в опубликованном сообщении.
Ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Начата проверка, по результатам которой исполнению родителями своих обязанностей будет дана оценка.
Лайф рассказывал, как в Ачинске Красноярского края четырёхлетний мальчик выпал из окна, пока его родители спали. Ребёнок госпитализирован, проводится проверка.