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22 мая, 07:22

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерове

<p>В Кемерове девочка выпала из окна и скончалась. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/incident_kuzbass" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Инцидент Кузбасс"</a></p>

В Кемерове девочка выпала из окна и скончалась. Обложка © VK / "Инцидент Кузбасс"

В Кемерове двухлетняя девочка скончалась после падения из окна седьмого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Трагедия произошла накануне вечером. Местные жители увидели, что из окна одной из квартир выпал ребёнок. Они тут же вызвали скорую. Однако врачи не успели спасти пострадавшую. Малышка скончалась от полученных травм по дороге в больницу.

"По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — уточнили в региональном СК.

В Екатеринбурге ребёнок запустил самодельный парашют и выпал из окна школы

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Ранее сообщалось, что в Москве ребёнок 2019 года рождения выпал из окна квартиры на втором этаже. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. Вместе с ребёнком дома были его мать и бабушка.

Татьяна Миссуми
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