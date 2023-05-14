На севере Москвы маленький ребёнок выпал из окна

В Москве ребёнок 2019 года рождения выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом рассказали в столичной прокуратуре. Инцидент произошёл в воскресенье.

"Днём 14 мая ребёнок 2019 года рождения выпал из окна квартиры второго этажа на улице Коминтерна", — сказано в сообщении.

Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. В ведомстве уточнили, что вместе с ребёнком дома были его мать и бабушка.