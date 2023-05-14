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14 мая, 12:56

На севере Москвы маленький ребёнок выпал из окна

<p>Ребёнок выпал из окна второго этажа. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Ребёнок выпал из окна второго этажа. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве ребёнок 2019 года рождения выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом рассказали в столичной прокуратуре. Инцидент произошёл в воскресенье.

"Днём 14 мая ребёнок 2019 года рождения выпал из окна квартиры второго этажа на улице Коминтерна", — сказано в сообщении.

Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. В ведомстве уточнили, что вместе с ребёнком дома были его мать и бабушка.

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Ранее Лайф писал о том, что трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры, которая находится на седьмом этаже жилого дома в Москве.

Илья Суриков
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