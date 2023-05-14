На севере Москвы маленький ребёнок выпал из окна
Ребёнок выпал из окна второго этажа. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве ребёнок 2019 года рождения выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом рассказали в столичной прокуратуре. Инцидент произошёл в воскресенье.
"Днём 14 мая ребёнок 2019 года рождения выпал из окна квартиры второго этажа на улице Коминтерна", — сказано в сообщении.
Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. В ведомстве уточнили, что вместе с ребёнком дома были его мать и бабушка.
Ранее Лайф писал о том, что трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры, которая находится на седьмом этаже жилого дома в Москве.