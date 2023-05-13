В Москве трёхлетний ребёнок выпал из окна на седьмом этаже
Дом, из окна которого выпал ребёнок. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры, которая находится на седьмом этаже жилого дома в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"Из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома ул. Лазурная в Новой Москве выпал малолетний ребёнок", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Там отметили, что это произошло после того, как отец оставил ребёнка ненадолго без присмотра. Больше никого из взрослых в этот момент в квартире не было. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии, теперь за его жизнь борются врачи.
Ранее в Москве мужчина выпал с 12-го этажа съёмной квартиры после ссоры с женой. Пока его состояние неизвестно, делом занимаются полицейские.