Регион

Уведомления отключены

13 мая, 10:39

В Москве трёхлетний ребёнок выпал из окна на седьмом этаже

<p>Дом, из окна которого выпал ребёнок. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/moscowproc/1998" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Прокуратура Москвы</a></p>

Дом, из окна которого выпал ребёнок. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры, которая находится на седьмом этаже жилого дома в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома ул. Лазурная в Новой Москве выпал малолетний ребёнок", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там отметили, что это произошло после того, как отец оставил ребёнка ненадолго без присмотра. Больше никого из взрослых в этот момент в квартире не было. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии, теперь за его жизнь борются врачи.

На Сахалине воспитательница детсада завязала ребёнка в узел и бросила спать на пол

На Сахалине воспитательница детсада завязала ребёнка в узел и бросила спать на пол

Ранее в Москве мужчина выпал с 12-го этажа съёмной квартиры после ссоры с женой. Пока его состояние неизвестно, делом занимаются полицейские.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров