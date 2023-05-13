Москвич напился, решил уйти от жены и выпал из окна

По его данным, москвич вместе с женой выпивал на кухне. В какой-то момент мужчина сильно рассердился и стал высказывать супруге всё, что у него на душе. В результате он заявил: "Я не буду с тобой больше жить", а потом выпал из окна. Пока его состояние неизвестно, делом занимаются полицейские.