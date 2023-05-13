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13 мая, 09:23

Москвич напился, решил уйти от жены и выпал из окна

В Москве мужчина выпал с 12-го этажа съёмной квартиры после ссоры с женой

Житель Москвы выпал из окна съёмной квартиры на 12-м этаже дома на Сочинской улице. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, москвич вместе с женой выпивал на кухне. В какой-то момент мужчина сильно рассердился и стал высказывать супруге всё, что у него на душе. В результате он заявил: "Я не буду с тобой больше жить", а потом выпал из окна. Пока его состояние неизвестно, делом занимаются полицейские.

Москвич нырнул в окно 6-го этажа за ноутбуком соседки

Москвич нырнул в окно 6-го этажа за ноутбуком соседки

Ранее в Екатеринбурге ребёнок запустил самодельный парашют и выпал из окна школы. В результате мальчик получил переломы ног и компрессионный перелом позвоночника.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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