КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

5 мая, 12:38

Москвич нырнул в окно 6-го этажа за ноутбуком соседки

Пьяный житель Москвы выпал с шестого этажа, пытаясь спасти ноутбук

Пьяный москвич выпал с шестого этажа, пытаясь спасти ноутбук, который выкинула в окно его соседка. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе Богородское. 22-летний парень навеселе завалился в комнату к своему 15-летнему соседу по съёмной квартире и стал слушать музыку на ноутбуке его матери. Это продолжалось, пока женщина не пришла домой и не увидела, что сын не сделал домашнюю работу. Мать взбесилась и выбросила ноутбук в окно. Пьяный сосед нырнул вслед за гаджетом, пытаясь спасти его.

Москвич заявил в полицию об убийстве из-за "кровавой" лужи в квартире, но вскоре угодил в психушку

Москвич заявил в полицию об убийстве из-за "кровавой" лужи в квартире, но вскоре угодил в психушку

Приземлился москвич на козырёк магазина. Парня госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом руки. Ноутбуку повезло гораздо меньше. Сейчас в этом происшествии разбирается полиция.

Ранее в Подмосковье годовалый мальчик выпал из окна четвёртого этажа и остался жив. Инцидент произошёл, когда все взрослые были дома.

Обложка ©

Freepik

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров