Москвич нырнул в окно 6-го этажа за ноутбуком соседки
Пьяный житель Москвы выпал с шестого этажа, пытаясь спасти ноутбук
Пьяный москвич выпал с шестого этажа, пытаясь спасти ноутбук, который выкинула в окно его соседка. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе Богородское. 22-летний парень навеселе завалился в комнату к своему 15-летнему соседу по съёмной квартире и стал слушать музыку на ноутбуке его матери. Это продолжалось, пока женщина не пришла домой и не увидела, что сын не сделал домашнюю работу. Мать взбесилась и выбросила ноутбук в окно. Пьяный сосед нырнул вслед за гаджетом, пытаясь спасти его.
Приземлился москвич на козырёк магазина. Парня госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом руки. Ноутбуку повезло гораздо меньше. Сейчас в этом происшествии разбирается полиция.
Ранее в Подмосковье годовалый мальчик выпал из окна четвёртого этажа и остался жив. Инцидент произошёл, когда все взрослые были дома.