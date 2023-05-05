Москвич нырнул в окно 6-го этажа за ноутбуком соседки

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе Богородское. 22-летний парень навеселе завалился в комнату к своему 15-летнему соседу по съёмной квартире и стал слушать музыку на ноутбуке его матери. Это продолжалось, пока женщина не пришла домой и не увидела, что сын не сделал домашнюю работу. Мать взбесилась и выбросила ноутбук в окно. Пьяный сосед нырнул вслед за гаджетом, пытаясь спасти его.