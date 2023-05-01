В Подмосковье годовалый мальчик выпал из окна четвёртого этажа и остался жив

В Московской области годовалый мальчик выпал из квартиры на четвёртом этаже и остался жив, сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в четырёхэтажном доме, расположенном в посёлке Свердловский на Заводской улице. По данным телеграм-канала, в момент ЧП всё семейство находилось дома. Старшие отдыхали, а малыш бегал по квартире. В определённый момент мать с отцом услышали громкий плач. Они тут же вернулись в комнату с открытым окном, на котором отсутствовала москитная сетка. На улице родители увидели своего сына, лежащего на земле, и тут же вызвали скорую.

Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом бедра. Семья на учёте не состоит, а в квартире есть всё необходимое для комфортного проживания ребёнка.