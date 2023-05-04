Москвич заявил в полицию об убийстве из-за "кровавой" лужи в квартире, но вскоре угодил в психушку

Житель Москвы среди ночи в своей квартире наткнулся на лужу красного цвета возле туалета и, подумав, что это кровь, заявил в полицию об убийстве. Столичные правоохранители не смогли найти тело, но раскрыли дело буквально за минуту, пишет SHOT.

Инцидент произошёл в районе Северное Медведково. Пьяный 45-летний москвич вернулся домой поздним вечером и завалился спать. Однако затем проснулся и пошёл в туалет, возле которого вляпался в "лужу крови". Мужчина перепугался от мысли, что в его уборной лежит труп, и срочно вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире только живых — пьяного испуганного москвича и его мать. Краткий анализ показал, что на полу не кровь, а томатный сок.

Мать паникёра рассказала полицейским, что у сына белая горячка и, когда он напивается, его мозг отключается. Томатный сок на полу у туалета — это тоже его рук дело. Женщина призналась, что просто не успела вытереть пол и отложила уборку на утро. В результате её сына отвезли в психбольницу с белой горячкой.