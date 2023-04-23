КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

23 апреля, 12:30

Москвич захотел "переродиться" и голышом спрыгнул с Андреевского моста

В Москве мужчина спрыгнул голым с Андреевского моста, потому что "некое божественное пророчество рекомендовало ему переродиться". Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Алексей Дубцов. Фото © t.me / SHOT

Алексей Дубцов. Фото © t.me / SHOT

По словам 48-летнего Алексея Дубцова, он почувствовал "божественный прилив сил" и не придумал ничего лучше, чем отправиться в Парк Горького и сигануть с Андреевского (Пушкинского) моста голышом. К счастью, "просветлённый" выжил, его выловили из Москвы-реки сотрудники спасательной станции.

Дубцова вытащили на берег, дали ему сухую одежду и отогрели. После этого москвича увезли на скорой в психбольницу.

Пассажирка "Аэрофлота" устроила небесный стриптиз, покусала бортпроводника и ломилась к пилоту

Пассажирка "Аэрофлота" устроила небесный стриптиз, покусала бортпроводника и ломилась к пилоту

Ранее на глазах у жителей столицы разделся ещё один москвич. Абсолютно голый мужчина беззаботно гулял по центру города средь бела дня и попал в объектив скрытой камеры в районе Арбата.

Обложка ©

funart.pro

Ирина Фальке
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров