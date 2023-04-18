В центре Москвы заметили беззаботно гулявшего голого мужчину
В Москве задержали голого мужчину, гулявшего по Арбату
Полицейские задержали мужчину, который беззаботно разгуливал по центру Москвы без одежды. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Москвич прогуливается по столице голышом. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как 31-летний мужчина безмятежно прогуливается по столице. Он неспешно шёл в районе Арбата. По всей видимости, москвич так сильно обрадовался приходу тёплой погоды в столицу. В результате мужчину доставили в отдел полиции, а потом отправили в психиатрический диспансер.
Кстати, ранее москвичам предрекли похолодание к концу недели. По словам синоптика Александра Шувалова, в ближайшие дни столбики термометров опустятся до 10–15 градусов выше нуля.
Telegram / SHOT