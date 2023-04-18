КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 09:23

В центре Москвы заметили беззаботно гулявшего голого мужчину

В Москве задержали голого мужчину, гулявшего по Арбату

Полицейские задержали мужчину, который беззаботно разгуливал по центру Москвы без одежды. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Москвич прогуливается по столице голышом. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как 31-летний мужчина безмятежно прогуливается по столице. Он неспешно шёл в районе Арбата. По всей видимости, москвич так сильно обрадовался приходу тёплой погоды в столицу. В результате мужчину доставили в отдел полиции, а потом отправили в психиатрический диспансер.

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Кстати, ранее москвичам предрекли похолодание к концу недели. По словам синоптика Александра Шувалова, в ближайшие дни столбики термометров опустятся до 10–15 градусов выше нуля.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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