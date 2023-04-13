Российскую бизнесвумен задержали на Бали после откровенных фото

На индонезийском острове Бали задержали россиянку, которая сфотографировалась в обнажённом виде на фоне священного эвкалипта в Табанане. Об этом сообщил портал Detik. Задержанной оказалась дизайнер и основательница бренда Lu Луиза Косых.





Известно, что туристку задержали сотрудники иммиграционной полиции города Денпасар. Этот факт журналистам подтвердил офицер ведомства Икал Рифаи, отказавшись разглашать подробности случившегося. Сама же россиянка на родине ведёт светскую жизнь, занимается продажей изделий из меха, даёт интервью глянцевым журналам.

Фото с обнажённой российской туристкой на фоне почитаемой местными жителями достопримечательности (дерева Каю Путих) опубликовали местные СМИ. Их обнаружили в личном аккаунте Косых в соцсети.

Секретарь местного храма Бабакан Курна Виджая рассказал, что для туристов ранее установили таблички с разъяснениями о том, что можно и что нельзя делать в районе храма. Надписи были сделаны на английском и русском языках.