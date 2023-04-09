Изнасилования и шантаж: Группа россиян просит вытащить их из ада на Бали после поимки за игру в покер

Почти 30 наших соотечественников попались на организации подпольных азартных игр на индонезийском Бали. Как пишет Mash , речь идёт о задержании миграционной службой 26 россиян и одного белоруса — теперь им грозит депортация.

По словам одного из местных жителей, Бали — очень мафиозный остров, и операцию по поимке туристов силовики могли организовать по наводке неравнодушных балийцев. Причём сами задержанные утверждают, что с них требуют по десять тысяч долларов за возврат паспортов. Некоторые утверждают, что их изнасиловали. Россияне просят Посольство РФ вытащить их из ада.