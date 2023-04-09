Изнасилования и шантаж: Группа россиян просит вытащить их из ада на Бали после поимки за игру в покер
26 россиян и одного белоруса задержали на Бали за организацию подпольного казино
Почти 30 наших соотечественников попались на организации подпольных азартных игр на индонезийском Бали. Как пишет Mash, речь идёт о задержании миграционной службой 26 россиян и одного белоруса — теперь им грозит депортация.
По словам одного из местных жителей, Бали — очень мафиозный остров, и операцию по поимке туристов силовики могли организовать по наводке неравнодушных балийцев. Причём сами задержанные утверждают, что с них требуют по десять тысяч долларов за возврат паспортов. Некоторые утверждают, что их изнасиловали. Россияне просят Посольство РФ вытащить их из ада.
Группу туристов обвиняют в организации подпольного казино и игр в покер. В посольстве России тем временем уверяют, что не слышали об этой истории.
Лайф рассказывал о другом инциденте с гражданином России на Бали. Напомним, 29 марта власти острова депортировали нашего соотечественника, который снялся голым на фоне священного вулкана. Местные жители возмутились опубликованной фотографией, после чего Юрий был вынужден извиниться. Лайф показывал кадры его высылки на Родину.