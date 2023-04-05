Караул и священный ритуал: Появилось видео депортации российского блогера с Бали из-за гнева богов

Российский блогер Юрий Чиликин, которого депортировали с Бали за непристойное поведение и несоблюдение местных законов, снял короткий влог о том, как его "провожают домой". Власти решили, что он мог разгневать богов голым фото в священном месте.

Россиянин Юрий Чиликин рассказал, как внимательно его провожали сотрудники миграционной службы Бали. Видео © t.me / SHOT

Сотрудники миграционной службы вели парня до самого трапа самолёта. При этом практически всю поездку снимали на телефоны, чтобы доказать, что неугомонного туриста выпроводили с острова.

С законами на Бали оказалось строже, чем думал россиянин. По информации SHOT, перед отъездом Чиликина заставили пройти церемонию подношения богам, чтобы усмирить их гнев. А также записать видеоблагодарность балийским властям. Эксцентричный блогер заявил, что пока не планирует никуда отправляться, но в будущем обязательно посетит новые острова.