В Екатеринбурге ребёнок запустил самодельный парашют и выпал из окна школы

В Екатеринбурге первоклассник во время перемены выпал из окна школы-интерната № 6 и получил многочисленные переломы. Об этом сообщает портал Е1.ru.

Инцидент произошёл на глазах педагога и одноклассников мальчика. Восьмилетний ребёнок выпал из окна третьего этажа, запуская самодельный парашют. Мать пострадавшего школьника рассказала, что дети на уроках труда занимались изготовлением "каких-то парашютиков". Первоклассники начали запускать их как на улице, так и в помещении.

"Окно было открыто на проветривание, он решил парашютик пустить повыше — он же красиво там полетит. Ну вот он и пустил, и вместе с ним из окна и выпал", — рассказала женщина.

В результате падения мальчик получил переломы ног и компрессионный перелом позвоночника. Он находится в больнице. Жизни школьника ничего не угрожает, в ближайшие полгода ему предстоит пройти длительный курс реабилитационного лечения.