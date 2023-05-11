На Сахалине воспитательница детсада завязала ребёнка в узел и бросила спать на пол

Жительница Южно-Сахалинска обвинила воспитательницу частного детского сада в жестоком обращении с детьми. По словам женщины, в группе появился новый мальчик, который не смог уснуть в тихий час. В результате сотрудница дошкольного учреждения завязала ребёнка в узел и уложила спать на полу. Сообщение разгневанной очевидицы опубликовано в телеграм-канале "Инцидент Сахалин".

Пострадавший ребёнок. Фото © Telegram / "Инцидент Сахалин"

"Педагог прибегла к ужасному методу, завязав ребёнка в узел и бросив его на пол! Вы можете такое представить! Ребёнок завязанный", — возмутилась очевидица.

Затем, по словам женщины, малыш проснулся и воспитательница перетащила его в туалет, закрыв в темноте. Также она утверждает, что другого ребёнка насильно накормили в этом детсаду.

Следователи начали проверку, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. Также проверку организовала прокуратура, пишет АСТВ. В свою очередь, sakh.online со ссылкой на Департамент образования города сообщает, что частный детсад работает без лицензии на осуществление образовательной деятельности и оказывает услуги по присмотру за детьми.