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11 мая, 06:41

На Сахалине воспитательница детсада завязала ребёнка в узел и бросила спать на пол

На Сахалине СК проверит данные о завязавшей ребёнка в узел воспитательнице детсада

Жительница Южно-Сахалинска обвинила воспитательницу частного детского сада в жестоком обращении с детьми. По словам женщины, в группе появился новый мальчик, который не смог уснуть в тихий час. В результате сотрудница дошкольного учреждения завязала ребёнка в узел и уложила спать на полу. Сообщение разгневанной очевидицы опубликовано в телеграм-канале "Инцидент Сахалин".

Пострадавший ребёнок. Фото © Telegram / "Инцидент Сахалин"

Пострадавший ребёнок. Фото © Telegram / "Инцидент Сахалин"

"Педагог прибегла к ужасному методу, завязав ребёнка в узел и бросив его на пол! Вы можете такое представить! Ребёнок завязанный", — возмутилась очевидица.

Затем, по словам женщины, малыш проснулся и воспитательница перетащила его в туалет, закрыв в темноте. Также она утверждает, что другого ребёнка насильно накормили в этом детсаду.

Мёртвую трёхлетнюю девочку нашли в игровом домике детсада в Тобольске

Мёртвую трёхлетнюю девочку нашли в игровом домике детсада в Тобольске

Следователи начали проверку, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. Также проверку организовала прокуратура, пишет АСТВ. В свою очередь, sakh.online со ссылкой на Департамент образования города сообщает, что частный детсад работает без лицензии на осуществление образовательной деятельности и оказывает услуги по присмотру за детьми.

Ранее Лайф писал, что в Подмосковье воспитательница детсада избила ребёнка с ДЦП. Синяки, гематомы и ушибы на теле мальчика заметила его мать. Причём от рук воспитателей в этом детском учреждении, вероятно, пострадали и другие дети. Прокуратура начала проверку.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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