Избиением ребёнка с ДЦП в подмосковном детсаду заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещением сообщений в Интернете об избиении воспитательницей детского сада в Балашихе ребёнка с ДЦП. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей", — говорится в сообщении.

Так, прокуратура проверяет исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ведомство пообещало принять исчерпывающие меры реагирования. По факту произошедшего следователи ГСУ СК России по Подмосковью уже возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Они устанавливают обстоятельства случившегося. В рамках расследования будет дана полная и всесторонняя правовая оценка действиям воспитателя детсада.