Избиением ребёнка с ДЦП в подмосковном детсаду заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещением сообщений в Интернете об избиении воспитательницей детского сада в Балашихе ребёнка с ДЦП. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.
"Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей", — говорится в сообщении.
Так, прокуратура проверяет исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ведомство пообещало принять исчерпывающие меры реагирования. По факту произошедшего следователи ГСУ СК России по Подмосковью уже возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Они устанавливают обстоятельства случившегося. В рамках расследования будет дана полная и всесторонняя правовая оценка действиям воспитателя детсада.
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье воспитательница детсада избила ребёнка с ДЦП. Синяки, гематомы и ушибы на теле мальчика заметила его мать. Причём от рук воспитателей в этом детском учреждении, вероятно, пострадали и другие дети.
ТАСС / Александр Артеменков