Мёртвую трёхлетнюю девочку нашли в игровом домике детсада в Тобольске

Тело девочки нашли в одном из детских садов Тобольска во время утренней прогулки. Об этом сообщает управление СК РФ по Тюменской области.

Игровой детский домик, где было найдено тело девочки. Видео © СУ СК РФ по Тюменской области

"4 мая 2023 года в городе Тобольске во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом детском домике, расположенном на площадке, обнаружено тело ребёнка 2019 года рождения без признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки.