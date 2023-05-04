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4 мая, 12:56

Мёртвую трёхлетнюю девочку нашли в игровом домике детсада в Тобольске

СК РФ: В Тобольске трёхлетнюю девочку нашли мёртвой в игровом домике в детсаду

Тело девочки нашли в одном из детских садов Тобольска во время утренней прогулки. Об этом сообщает управление СК РФ по Тюменской области.

Игровой детский домик, где было найдено тело девочки. Видео © СУ СК РФ по Тюменской области

"4 мая 2023 года в городе Тобольске во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом детском домике, расположенном на площадке, обнаружено тело ребёнка 2019 года рождения без признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки.

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Это уже второй подобный случай в Тобольске меньше чем за год. В сентябре 2022-го тело двухлетней девочки тоже нашли в игровом домике одного из детсадов. Виновной была признана воспитательница. В феврале суд приговорил её к одному году лишения свободы.

Обложка ©

СУ СК РФ по Тюменской области

Никита Никонов
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