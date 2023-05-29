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29 мая, 04:52

В Ачинске четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока родители спали

<p>Окно, из которого выпал мальчик. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/krksledkom/3111" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии</a></p>

Окно, из которого выпал мальчик. Обложка © t.me / СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Ачинске и остался жив. О падении ребёнка рассказали соседи, которые вызвали скорую помощь и передали информацию родителям. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

Всё произошло 28 мая. В этот момент мать уложила годовалого ребёнка и уснула, а отец спал в другой комнате. Оставшись без присмотра, мальчик подставил табурет и открыл окно, стал выбрасывать игрушки, но не удержался и упал.

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерове

Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерове

Сейчас пострадавший госпитализирован. Проводится проверка. В МВД уточнили, что его младший брат изъят из семьи инспекторами отделения по делам несовершеннолетних и помещён в дом ребёнка. При этом семья на учёте не состоит, а жалоб и сообщений на неё со стороны соседей не поступало.

Ранее Лайф рассказывал, что на севере Москвы маленький ребёнок выпал из окна. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Артур Лапсаков
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