В Ачинске четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока родители спали

Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Ачинске и остался жив. О падении ребёнка рассказали соседи, которые вызвали скорую помощь и передали информацию родителям. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

Всё произошло 28 мая. В этот момент мать уложила годовалого ребёнка и уснула, а отец спал в другой комнате. Оставшись без присмотра, мальчик подставил табурет и открыл окно, стал выбрасывать игрушки, но не удержался и упал.