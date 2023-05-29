В Ачинске четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока родители спали
Окно, из которого выпал мальчик. Обложка © t.me / СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии
Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Ачинске и остался жив. О падении ребёнка рассказали соседи, которые вызвали скорую помощь и передали информацию родителям. Об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.
Всё произошло 28 мая. В этот момент мать уложила годовалого ребёнка и уснула, а отец спал в другой комнате. Оставшись без присмотра, мальчик подставил табурет и открыл окно, стал выбрасывать игрушки, но не удержался и упал.
Сейчас пострадавший госпитализирован. Проводится проверка. В МВД уточнили, что его младший брат изъят из семьи инспекторами отделения по делам несовершеннолетних и помещён в дом ребёнка. При этом семья на учёте не состоит, а жалоб и сообщений на неё со стороны соседей не поступало.
Ранее Лайф рассказывал, что на севере Москвы маленький ребёнок выпал из окна. Мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии.