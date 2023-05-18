"Фанат Мэри Поппинс" из Новосибирска выжил после прыжка с зонтом с восьмого этажа

В Новосибирске мужчина с открытым зонтиком выпал с восьмого этажа и выжил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД по региону.

Падение "фаната Мэри Поппинс" в Новосибирске. Видео © Telegram / АСТ-54

На кадрах с места ЧП видно, как мужчина сидит на перилах балкона с открытым зонтиком, а затем падает. По данным местного Telegram-канала АСТ-54, перед падением "фанат Мэри Поппинс" вёл себя неадекватно, в частности, испражнялся на проходящих под окнами людей и швырял в них различные вещи, включая мусор и табуретку.

"В полицию по данному факту поступило сообщение. Мужчина 1982 года рождения был передан медицинским работникам. Материалы будут переданы в СК России, — отметили в МВД.