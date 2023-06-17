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17 июня, 10:29

На Ставрополье семиклассница выпала из окна после ссоры с матерью из-за уборки

В селе Александровское Ставропольского края семиклассница выпала из окна после ссоры с матерью. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 36-летняя женщина хотела, чтобы дочь сделала уборку в доме, но 14-летняя школьница отказывалась.

Девочку нашли под окнами квартиры. Семья живёт на четвёртом этаже. Школьницу доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги, она в реанимации. Пострадавшую помимо матери воспитывает отчим. У девочки есть две младшие сестры. Сейчас с семьёй работают следователи.

В Ачинске четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока родители спали

В Ачинске четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока родители спали

Ранее в Вологде шестиклассница попала в больницу после ссоры с матерью из-за смартфона. Полиция возбудила дело по статье "Доведение до самоубийства".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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