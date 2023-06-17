На Ставрополье семиклассница выпала из окна после ссоры с матерью из-за уборки

В селе Александровское Ставропольского края семиклассница выпала из окна после ссоры с матерью. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 36-летняя женщина хотела, чтобы дочь сделала уборку в доме, но 14-летняя школьница отказывалась.

Девочку нашли под окнами квартиры. Семья живёт на четвёртом этаже. Школьницу доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом ноги, она в реанимации. Пострадавшую помимо матери воспитывает отчим. У девочки есть две младшие сестры. Сейчас с семьёй работают следователи.